Главное из брифинга Минобороны 5 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 5 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Пролетарское, в Харьковской области атаковали две бригады противника в районе города Волчанска.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» продолжает уничтожать противника в районе Купянска

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Петровка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области и Новоселовка ДНР.

В районе Купянска подразделения 6-й армии продолжили уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток бойцы ВС РФ сорвали четыре контратаки подразделений трех украинских бригад в районах населенных пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка Харьковской области.

За сутки в районе Купянска российские бойцы уничтожили до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери украинской стороны составили свыше 230 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 160 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 23 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ и двух складов боеприпасов.

Группировка «Центр» атакует окруженные формирования ВСУ

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Родинское, Удачное, Котлино ДНР, Петропавловка и Демурино Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые отряды 2-й и 51-й армий наступают в северном направлении и ликвидируют окруженные формирования ВСУ в районе микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе.

Кроме того, в ходе плановой зачистки от украинских боевиков сел Гнатовка и Рог ДНР освобождены 24 здания. ВС РФ не выпустили противника из кольца окружения, отразив в течение суток 12 контратак противника.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях города Димитров и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

За сутки в данном районе уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 470 боевиков, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Равнополье, Успеновка Запорожской области и Егоровка Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской области

Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Никольское, Садовое и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки: до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • управляемую авиационную бомбу;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 123 БПЛА самолетного типа.

