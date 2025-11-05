Главное из брифинга Минобороны 5 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

За сутки в районе Купянска российские бойцы уничтожили до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери украинской стороны составили свыше 230 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.