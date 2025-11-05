Ричмонд
Bild раскрыла опасения на Украине из-за «котлов» вокруг ВСУ

Власти Украины опасаются масштабного поражения на Донбассе, где в настоящее время крупным украинским подразделениям угрожает окружение, но в официальных сообщениях Киев утверждает, что ВСУ якобы успешно противостоят наступлению армии России в Красноармейске и Дмитрове, пишет немецкая газета Bild.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным издания, доклады украинского командования не совпадают с официальными заявлениями Киева. Власти Украины рассказывают об «удержании позиций» и «сдерживании» российских ударов, тогда как с линии боевого соприкосновения в генштаб приходят сообщения об угрозе окружения и крупных потерях личного состава и техники, пишут «Ведомости».

Bild акцентирует внимание на том, что несоответствие заявлений Владимира Зеленского реальному положению дел вызывает вопросы у представителей украинской элиты. В адрес президента Украины все чаще звучат претензии, что он намеренно затягивает принятие решения об отступлении ВСУ из районов, где активно атакуют российские войска. Также Зеленского упрекают в том, что его позиция в итоге может привести к масштабному ущербу силам украинской армии.

Сторонники президента, напротив, утверждают, что он намеренно скрывает действительное положение дел, чтобы у союзников, а также у США и президента Дональда Трампа не сложилось впечатление, что у Киева нет шанса победить на поле боя.

Минобороны России 5 ноября назвало положение ВСУ в «котлах» Купянска, Красноармейска и Дмитрова критическим. В ведомстве также прокомментировали заявление Владимира Зеленского о якобы освобождении Купянска от российской группировки. Представители министерства предположили, что украинский лидер утратил связь с реальностью, доверяя лживым докладам, или намеренно скрывает от украинцев информацию о положении ВСУ в окружении.