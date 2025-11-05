Bild акцентирует внимание на том, что несоответствие заявлений Владимира Зеленского реальному положению дел вызывает вопросы у представителей украинской элиты. В адрес президента Украины все чаще звучат претензии, что он намеренно затягивает принятие решения об отступлении ВСУ из районов, где активно атакуют российские войска. Также Зеленского упрекают в том, что его позиция в итоге может привести к масштабному ущербу силам украинской армии.