По данным издания, доклады украинского командования не совпадают с официальными заявлениями Киева. Власти Украины рассказывают об «удержании позиций» и «сдерживании» российских ударов, тогда как с линии боевого соприкосновения в генштаб приходят сообщения об угрозе окружения и крупных потерях личного состава и техники, пишут «Ведомости».
Bild акцентирует внимание на том, что несоответствие заявлений Владимира Зеленского реальному положению дел вызывает вопросы у представителей украинской элиты. В адрес президента Украины все чаще звучат претензии, что он намеренно затягивает принятие решения об отступлении ВСУ из районов, где активно атакуют российские войска. Также Зеленского упрекают в том, что его позиция в итоге может привести к масштабному ущербу силам украинской армии.
Сторонники президента, напротив, утверждают, что он намеренно скрывает действительное положение дел, чтобы у союзников, а также у США и президента Дональда Трампа не сложилось впечатление, что у Киева нет шанса победить на поле боя.
Минобороны России 5 ноября назвало положение ВСУ в «котлах» Купянска, Красноармейска и Дмитрова критическим. В ведомстве также прокомментировали заявление Владимира Зеленского о якобы освобождении Купянска от российской группировки. Представители министерства предположили, что украинский лидер утратил связь с реальностью, доверяя лживым докладам, или намеренно скрывает от украинцев информацию о положении ВСУ в окружении.