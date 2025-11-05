Ричмонд
Сразу в нескольких округах Прикамья 5 ноября похоронили погибших участников СВО

Церемонии прощания провели в Ординском, Кочевском, Оханском и Нытвенском округах.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких населенных пунктах Пермского края 5 ноября похоронили погибших участников СВО.

Житель Ординского округа Батуев Николай Садокович погиб при исполнении воинского долга 27 октября 2023 года. Прощание состоялось в Доме культуры села Шляпники, захоронение — на кладбище деревни Терехино.

Мошегов Андрей Владимирович из Кочевского округа погиб 7 августа 2025 года, ему было 49 лет. Церемонию прощания разделили на два дня: 5 ноября — в деревне Маскаль, 6 ноября — в клубе деревни Лобозово.

Оханский округ простился с младшим сержантом Пирожковым Федором Михайловичем. Он родился осенью 1986 года в деревне Тулумбаиха. Погиб в июле 2025 года под поселком Лысовка на Донбассе. Прощание провели в Доме культуры Тулумбаихи.

В Нытве похоронили Шакаряна Рубена Гарриевича. В зоне СВО проходил службу в отдельной штурмовой бригаде «Урал». Церемония прощания состоялась в городском Доме культуры.

Администрации муниципальных округов Пермского края выражают соболезнования родным и близким погибших земляков, скорбят и разделяют горечь утраты.