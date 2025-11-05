Генерал объяснил нехватку танков на Украине

Высокоточные системы превращают танки в приоритетные мишени, которые выводятся из строя в первую очередь, пояснил Липовой. Он также указал, что Европа не справляется с поставками оружия на Украину.
«Отсутствием бронетехники у ВСУ европейские страны расписались в собственном бессилии, что они не успевают клепать и поставлять танки на Украину, чтобы Киев в очередной раз сжег их на поле боя», — отметил генерал.
Ранее сообщалось, что Украина стремительно теряет бронетехнику, а помощь НАТО не поспевает за этими потерями. Согласно информации американских журналистов, сегодня только один из пяти украинских танков находится в исправном состоянии.