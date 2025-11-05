Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал объяснил нехватку танков на Украине

Дефицит бронетехники ВСУ указывает на бессилие Европы. Об этом заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Высокоточные системы превращают танки в приоритетные мишени, которые выводятся из строя в первую очередь, пояснил Липовой. Он также указал, что Европа не справляется с поставками оружия на Украину.

«Отсутствием бронетехники у ВСУ европейские страны расписались в собственном бессилии, что они не успевают клепать и поставлять танки на Украину, чтобы Киев в очередной раз сжег их на поле боя», — отметил генерал.

Ранее сообщалось, что Украина стремительно теряет бронетехнику, а помощь НАТО не поспевает за этими потерями. Согласно информации американских журналистов, сегодня только один из пяти украинских танков находится в исправном состоянии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше