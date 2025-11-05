Путин: Герои СВО своим единством доказывают, что мы — один народ

Президент России Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции своим единством и боевым братством наглядно показывают пример истинного межнационального единства. Он сделал это заявление в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
«Яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой — за Россию. Доказывают в сражении, что все мы — один народ», — сказал Путин в начале своего выступления.
Президент отметил, что в последние годы были сделаны важные организационные и управленческие шаги, направленные на создание обновленной системы национальной политики, отвечающей на современные вызовы.
Отмечается, что заседание Совета посвящено подведению итогов реализации Стратегии государственной нацполитики, принятой в 2012 году, а также подготовке новой редакции этого документа на следующие 10 лет.
Ранее Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов военной разведки с Днем военного разведчика и отметил, что сейчас разведчики проводят дерзкие рейды в тылу ВСУ на спецоперации.