Путин: Герои СВО своим единством доказывают, что мы — один народ

«Яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой — за Россию. Доказывают в сражении, что все мы — один народ», — сказал Путин в начале своего выступления.