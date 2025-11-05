Ричмонд
При ударе ВС РФ по построению ВСУ под Днепропетровском погибли 8 военных

40 военнослужащих получили ранения при атаке российскими «Искандерами».

Источник: Аргументы и факты

В результате удара российскими «Искандерами» по месту проведения парадного построения ВСУ в Днепропетровской области погибли восемь военнослужащих, пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Военнослужащий, который находится на месте происшествия, рассказал, что 40 военных получили ранение, шесть человек пропали без вести.

Он сообщил, что построение проходило в честь годовщины создания 35-го батальона морской пехоты, планировалось торжественное награждение с кострами и факелами.

Ранее украинский журналист Дмитрий Святненко рассказал о гибели своего брата в результате ракетного удара по месту награждения военнослужащих ВСУ. Он сказал, что церемония проходила на открытой местности, где собрались лучшие пилоты и пехотинцы бригады, военные были вызваны на мероприятие «в приказном порядке».