При ударе ВС РФ по построению ВСУ под Днепропетровском погибли 8 военных

Ранее украинский журналист Дмитрий Святненко рассказал о гибели своего брата в результате ракетного удара по месту награждения военнослужащих ВСУ. Он сказал, что церемония проходила на открытой местности, где собрались лучшие пилоты и пехотинцы бригады, военные были вызваны на мероприятие «в приказном порядке».