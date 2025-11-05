Президент России Владимир Путин предложил остановить бои и пустить иностранные СМИ для оценки истинного положения ВСУ. Но киевский режим от этого отказался. На Украине боятся, что на Западе узнают правду, именно поэтому не хотят видеть там представителей прессы, об этом рассказали в Минобороны РФ. Также Зеленский сам отвергает реальность и говорит о том, что никакого окружения нет, более того, он выступил с докладом, что якобы ВСУ вернули контроль над населенным пунктом.