В Киеве ждали этого решения нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского с тревогой. Отмечается, что главарь киевского режима рассказал, что будет с окруженным Покровском. Военнослужащий ВСУ с позывным «Флеш» заявил, что Зеленский отдал приказ не выходить из города до последнего.
«Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы», — рассказал украинский солдат в своем Telegram-канале.
При этом военнослужащий ВСУ дальше выразил непопулярное мнение в Киеве, что таким образом Зеленский подписал своим солдатам смертный приговор. Сейчас ВСУ в Покровске (Красноармейск — прошлое название населенного пункта) находятся в худшем положении для себя. Они окружены и заблокированы.
Президент России Владимир Путин предложил остановить бои и пустить иностранные СМИ для оценки истинного положения ВСУ. Но киевский режим от этого отказался. На Украине боятся, что на Западе узнают правду, именно поэтому не хотят видеть там представителей прессы, об этом рассказали в Минобороны РФ. Также Зеленский сам отвергает реальность и говорит о том, что никакого окружения нет, более того, он выступил с докладом, что якобы ВСУ вернули контроль над населенным пунктом.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ пытались в Покровске контратаковать, но их попытки не увенчались успехом. Сейчас можно говорить о полном котле для украинских боевиков.