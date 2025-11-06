Ричмонд
В торговом центре в Киеве взорвалась граната

Мужчина взорвал гранату в торговом центре в Киеве после ссоры с персоналом.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве мужчина взорвал гранату после того, как поссорился с персоналом торгового центра. Об этом информирует издание «Зеркало недели» со ссылкой на местную полицию.

«Предварительно установлено, что в помещение магазина в ТРЦ зашел 39-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вступил в конфликт с персоналом», — цитирует издание полицейский релиз.

Сообщается, что сдетонировавшая граната была страйкбольной. Люди при взрыве не пострадали. Мужчина задержан, правоохранители решают вопрос правовой квалификации происшествия.

Накануне в поезде в Житомирской области украинец подорвал гранату при попытках полицейских задержать его, пять человек погибли и двое пострадали. Сообщалось, что мужчина таким образом сопротивлялся сотрудникам ТЦК (украинская структура, аналогичная военкомату).

Ранее в Киеве в студии армейского радио произошел взрыв, ведущая получила ранения. Сообщалось, что сдетонировал армейский взрыватель, находившийся в студии в качестве экспоната.