Силы ПВО за вечер сбили 16 украинских беспилотников

«Пятого ноября с 17.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА — над территориями Воронежской и Ростовской областей, по два — над территориями Брянской, Волгоградской областей и Республики Крым, по одному — над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей и Краснодарского края», — говорится в сообщении.
