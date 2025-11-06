Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за вечер сбили 16 украинских беспилотников

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 16 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Пятого ноября с 17.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА — над территориями Воронежской и Ростовской областей, по два — над территориями Брянской, Волгоградской областей и Республики Крым, по одному — над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей и Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше