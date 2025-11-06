Ричмонд
Минобороны: 16 украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами

Дроны ВСУ пытались атаковать девять российских регионов.

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российские силы ПВО предотвратили атаки. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны.

«С 17.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Сообщается, что атаке подверглись девять регионов РФ. При этом по три БПЛА были уничтожены в небе над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Брянской и Волгоградской областями, а также над Республикой Крым. По одному украинскому беспилотнику российские силы ПВО сбили над Белгородской, Курской, Тульской областями и в небе Красноярского края.

Накануне силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА над регионами РФ.

Как за одну ночь над Крымом нейтрализовали 6 беспилотников ВСУ, читайте здесь на KP.RU.

