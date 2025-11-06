Минобороны: 16 украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российские силы ПВО предотвратили атаки. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны.
«С 17.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.
Сообщается, что атаке подверглись девять регионов РФ. При этом по три БПЛА были уничтожены в небе над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Брянской и Волгоградской областями, а также над Республикой Крым. По одному украинскому беспилотнику российские силы ПВО сбили над Белгородской, Курской, Тульской областями и в небе Красноярского края.
Накануне силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА над регионами РФ.
