Минобороны: 16 украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами

Сообщается, что атаке подверглись девять регионов РФ. При этом по три БПЛА были уничтожены в небе над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Брянской и Волгоградской областями, а также над Республикой Крым. По одному украинскому беспилотнику российские силы ПВО сбили над Белгородской, Курской, Тульской областями и в небе Красноярского края.