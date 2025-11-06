Трамп: Путин рассказал о 10-летних попытках РФ урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о многолетних попытках России урегулировать украинский кризис. Американский лидер коснулся этой темы, выступая на бизнес-форуме в Майами.
«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать конфликт уже 10 лет», — сказал Трамп, добавив, что, находясь на посту главы государства США, он уже урегулировал ряд конфликтов, причём в некоторых случаях это якобы удавалось сделать в течение часа и не прибегая к помощи ООН.
Накануне Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт в течение ближайших пары месяцев.
В то же время президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что устранение первопричин украинского кризиса должно быть положено в основу урегулирования конфликта.
Кроме того, Трамп пообещал разрешить конфликт между КНДР и Южной Кореей.