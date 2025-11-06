Финская школьница украинского происхождения во время урока музыки отказалась петь вместе с одноклассниками русскую песню «Калинка-малинка». Занятие было посвящено изучению русской культуры. Историю рассказывает финский вещатель Yle.
Сообщается, что девочке 11 лет, она дочь украинки, вышедшей замуж за финна, и воспитывается в финской культуре. Тем не менее школьница отказалась петь «Калинку» и присоединилась к одноклассникам только под давлением возможной плохой оценки.
Национальное управление образования Финляндии не нашло нарушений в действиях педагогов, предложивших школьникам спеть «Калинку», однако указали, что задание может быть изменено, если оно вызывает дискомфорт у ребёнка.
Ранее сообщалось, что в магазинах Киева людям угрожают за разговоры на русском языке.
Тем временем в Латвии усилилась кампания против русского языка, которая приобретает черты крайней нетерпимости.