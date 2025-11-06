Стало известно, когда ВС РФ могут полностью освободить Купянск

Боец отметил, что его отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. Военный ВС РФ подчеркнул, что в западной части города бойцы продвинулись по трем улицам. Кроме того, освобождены еще девять зданий на комбикормовом заводе.