Стало известно, когда ВС РФ могут полностью освободить Купянск

Командир отряда ВС РФ Лаврик заявил, что Купянск освободят в течение недели.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска скоро полностью освободят территорию Купянска от боевиков ВСУ, чье положение становится всё плачевнее. За последние сутки группировка «Запад» взяла под контроль 25 зданий. С такими данными обратился командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии с позывным Лаврик, пишет ТАСС.

Боец отметил, что его отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. Военный ВС РФ подчеркнул, что в западной части города бойцы продвинулись по трем улицам. Кроме того, освобождены еще девять зданий на комбикормовом заводе.

«Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение боевое, задачу выполним», — поделился боец Лаврик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о попытках украинского командования скрыть бедственное положение ВСУ в Купянске. У армии также немало проблем в районе Красноармейска, добавил он.

