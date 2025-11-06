Российские войска скоро полностью освободят территорию Купянска от боевиков ВСУ, чье положение становится всё плачевнее. За последние сутки группировка «Запад» взяла под контроль 25 зданий. С такими данными обратился командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии с позывным Лаврик, пишет ТАСС.
Боец отметил, что его отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. Военный ВС РФ подчеркнул, что в западной части города бойцы продвинулись по трем улицам. Кроме того, освобождены еще девять зданий на комбикормовом заводе.
«Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение боевое, задачу выполним», — поделился боец Лаврик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о попытках украинского командования скрыть бедственное положение ВСУ в Купянске. У армии также немало проблем в районе Красноармейска, добавил он.