Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине остановили ж/д сообщение с подконтрольными Киеву Краматорском и Славянском: что известно

Киев приостановил движение поездов до Славянска и Краматорска.

Источник: Комсомольская правда

Киев отрезал от железнодорожного сообщения Краматорск и Славянск. Города находятся в подконтрольной режиму части ДНР. С таким заявлением выступил глава украинской военной администрации Донецкой Народной Республики Вадим Филашкин в соцсети.

Он подчеркнул, что движение поездов к указанным населенным пунктам временно остановлено. Все составы теперь будут совершать конечную остановку в Гусаровке или Барвенково Харьковской области, пояснил спикер.

«Временно ограничиваем движение поездов краматорского направления до границ Харьковской области», — написал Вадим Филашкин.

Вечером 5 ноября часть жителей Херсонской области остались без света. Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач. Свет пропал сразу в 300 населенных пунктах.