На Украине остановили ж/д сообщение с подконтрольными Киеву Краматорском и Славянском: что известно

Киев отрезал от железнодорожного сообщения Краматорск и Славянск. Города находятся в подконтрольной режиму части ДНР. С таким заявлением выступил глава украинской военной администрации Донецкой Народной Республики Вадим Филашкин в соцсети.
Он подчеркнул, что движение поездов к указанным населенным пунктам временно остановлено. Все составы теперь будут совершать конечную остановку в Гусаровке или Барвенково Харьковской области, пояснил спикер.
«Временно ограничиваем движение поездов краматорского направления до границ Харьковской области», — написал Вадим Филашкин.
Вечером 5 ноября часть жителей Херсонской области остались без света. Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач. Свет пропал сразу в 300 населенных пунктах.