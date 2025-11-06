Ричмонд
В Польше резко увеличилось количество нападений на украинцев

В Польше за восемь месяцев 122 раза нападали на украинцев.

Источник: Комсомольская правда

В Польше резко выросло число нападений на украинцев. Об этом информирует издание Gazeta Wyborcza.

Сообщается, что в 2022 году были избиты 128 украинцев, в 2023 был зафиксирован 151 такой инцидент, а в 2024 на украинцев нападали 129 раз.

«Только за первые восемь месяцев этого года уже произошло 112 таких происшествия», — информирует издание, отмечая, что за два года количество нападений на граждан Украины выросло более чем на 66 процентов.

Как поляки избивают и унижают украинцев за язык и гонят беженцев обратно на родину, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем правительства многих стран — членов Евросоюза разрабатывают свои меры по уменьшению социальных выплат, снижению уровня комфорта проживания украинцев в этих странах, стимулированию их переезда в другие государства или даже возвращения домой на Украину.

