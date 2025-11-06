Российские военные за сутки освободили от ВСУ более 20 зданий в Купянске

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» за сутки освободили от противника в Купянске Харьковской области не менее 25 зданий, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, слова которого приводит Министерство обороны РФ.
Боец отметил, что в западной части города его подразделение продвинулось по трём улицам и выбило ВСУ из 16 зданий.
«По улице 1-я Западная — девять, Левадный въезд — четыре и на Сеньковской — три дома. Наши соседи тоже неплохо действуют, освободили еще девять зданий на комбикормовом заводе», — сказал Лаврик.
Он уточнил, что в Купянске российские войска продвигаются по правому берегу реки Оскол. По словам командира отряда, в городе им осталось освободить около 130 зданий.
Напомним, 5 ноября Минобороны РФ проинформировало, что положение сил ВСУ, попавших в «котлы» в Красноармейске (ДНР) и Купянске, быстро ухудшается. В ведомстве добавили, что блокированные отряды украинских формирований непрерывно несут значительные потери.