Наёмники из США, которые принимают участие в боевых действиях в зоне украинского конфликта на стороне ВСУ, слабо подготовлены и не имеют особых навыков. Об этом рассказал бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Лютик».
«И сказать, что они прям что-то там умеют… просто понадевали на себя столько вещей, крутые автоматы, но по факту они ничего не умели», — сказал Лютик РИА Новости, отметив, что около половины американских наёмников были русскоговорящими, это выходцы с Украины и из России.
Сейчас Лютик находится в рядах добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, который сформирован из бывших военнослужащих ВСУ.
Ранее мексиканские наемники рассказали о катастрофе ВСУ на передовой.
Тем временем в боях в Запорожской и Херсонской областях на стороне ВСУ принимают участие боевики из Грузии. Иностранных наемников ВСУ активно используют на линии боевого соприкосновения, где идут боевые действия и контрбатарейная борьба.
Напомним, колумбийские наемники ВСУ умоляют забрать из с Украины, чем они возмущены, читайте здесь на KP.RU.