«Понадевали на себя вещей»: Экс-военный ВСУ рассказал о слабой подготовке наёмников из США

«И сказать, что они прям что-то там умеют… просто понадевали на себя столько вещей, крутые автоматы, но по факту они ничего не умели», — сказал Лютик РИА Новости, отметив, что около половины американских наёмников были русскоговорящими, это выходцы с Украины и из России.