Операторы FPV-дронов уничтожили две самоходки ВСУ возле Константиновки

«Воздушной разведкой наших войск в одной из лесополос в районе населенного пункта Константиновка была обнаружена САУ американского производства М-109 “Паладин”. Позже, в этом же районе была выявлена еще одна самоходка ВСУ — 2С1 “Гвоздика”. Координаты целей были оперативно переданы к поражению, а орудия противника уничтожены ударными FPV-дронами», — информировали в ведомстве.