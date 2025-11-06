Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танки Т-80БВМ уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили в лесополосах позиции ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Воздушной разведкой группировки войск “Восток” в лесополосах Днепропетровской области были обнаружены блиндажи, замаскированные позиции, точки наблюдения противника и места размещения живой силы. Экипажи танков Т-80БВМ, оснащенных защитными решетчатыми экранами, выдвинулись на заранее подготовленные рубежи и открыли огонь фугасными 125-мм снарядами по основным укрытиям, входам в блиндажи и выявленным огневым точкам ВСУ. Первая серия разрушила наблюдательные позиции и перекрытия. Повторными выстрелами обрушены ходы сообщения, подавлены точки ведения огня, поражены находившиеся в укрытиях военнослужащие ВСУ», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате выполнения огневой задачи уничтожены блиндажи и огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам группировки войск «Восток» продвинутся и закрепиться на новых рубежах.