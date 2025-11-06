Танки Т-80БВМ уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области

«Воздушной разведкой группировки войск “Восток” в лесополосах Днепропетровской области были обнаружены блиндажи, замаскированные позиции, точки наблюдения противника и места размещения живой силы. Экипажи танков Т-80БВМ, оснащенных защитными решетчатыми экранами, выдвинулись на заранее подготовленные рубежи и открыли огонь фугасными 125-мм снарядами по основным укрытиям, входам в блиндажи и выявленным огневым точкам ВСУ. Первая серия разрушила наблюдательные позиции и перекрытия. Повторными выстрелами обрушены ходы сообщения, подавлены точки ведения огня, поражены находившиеся в укрытиях военнослужащие ВСУ», — информировали в ведомстве.