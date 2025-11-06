Ричмонд
РСЗО «Торнадо-Г» уничтожила укрепрайон ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный район ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы разведывательных БПЛА группировки войск “Восток” выявили перемещение подразделений противника, подвоз боеприпасов и материальных средств к укрепленному району. Координаты были переданы расчету РСЗО “Торнадо-Г”, который нанес огневой удар по выявленному укрепленному району противника в Запорожской области. Удары уничтожили укрытые опорные пункты, а также живую силу ВСУ, находившиеся на позициях», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что автоматизированная система наведения и топопривязки «Торнадо-Г» обеспечила высокую точность поражения и минимизацию времени реакции от обнаружения до огневого воздействия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше