РСЗО «Торнадо-Г» уничтожила укрепрайон ВСУ в Запорожской области

«Операторы разведывательных БПЛА группировки войск “Восток” выявили перемещение подразделений противника, подвоз боеприпасов и материальных средств к укрепленному району. Координаты были переданы расчету РСЗО “Торнадо-Г”, который нанес огневой удар по выявленному укрепленному району противника в Запорожской области. Удары уничтожили укрытые опорные пункты, а также живую силу ВСУ, находившиеся на позициях», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что автоматизированная система наведения и топопривязки «Торнадо-Г» обеспечила высокую точность поражения и минимизацию времени реакции от обнаружения до огневого воздействия.