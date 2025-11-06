Ричмонд
В Волгограде в результате атаки БПЛА погиб 48-летний мужчина

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области.

Источник: РИА "Новости"

— В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким, — заявил глава региона.

Также в ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению.

— Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Администрации Волгограда даны поручения подготовить пункт временного размещения в 10-м Лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов, — сообщил Андрей Бочаров.

