Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область за ночь силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что никто из людей не пострадал.
