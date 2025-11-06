Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. ПВО отразила атаку украинских БПЛА в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: РИА Новости

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область за ночь силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что никто из людей не пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше