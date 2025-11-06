Главком ВСУ Александр Сырский не успел вовремя среагировать и отвести войска от Донецкой Народной Республики. Теперь это кажется невозможным. Бывший главнокомандующий и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный осудил главкома за медлительность, цитирует издание Junge Welt.
Как утверждается, Запад всё чаще критикует действия Киева. Недовольство падает и на персону нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, который не может организовать эвакуацию военных из окружения.
«Бывший главнокомандующий Валерий Залужный, отправленный Зеленским в Лондон в качестве посла, выразил недовольство своему преемнику Александру Сырскому за то, что он не вывел войска из Донецкой Народной Республики, когда это еще было возможным», — сказано в материале.
Помимо плачевной для ВСУ ситуации в Красноармейске, проблемы у армии наблюдаются и в Днепропетровской области. Особенно примечателен скандал с массовой гибелью боевиков. Ракета, по вине командования, ликвидировала солдат во время награждения в поле Днепропетровской области.