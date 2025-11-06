Ричмонд
Перед попаданием БПЛА в высотку в Волгограде сбили два беспилотника

О сбитии 2 БПЛА в Волгоградской области отчиталось Минобороны. Беспилотники были перехвачены вечером 5 ноября.

Напомним, губернатор Волгоградской области сообщил о массированной ночной атаке БПЛА на регион. Погиб 48-летний житель 24-этажного дома в Краснооктябрьском районе Волгограда. В промзоне Красноармейского района произошло возгорание. Городским властям поручено подготовить ПВР в гимназии № 10 для размещения жителей домов.

