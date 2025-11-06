Ричмонд
Из-за атаки ВСУ аэропорт Волгограда закрылся на 9 часов

Волгоградский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты с вечера 5 ноября. По данным Росавиации, ограничения были введены в 22−20 ч. и действуют до сих пор.

Источник: РИА "Новости"

Из-за плана «Ковер» с многочасовым опозданием ожидается самолет из Антальи. Борт должен был приземлиться в 1−30 ч., сейчас время прибытия перенесено на 8−00 ч.

Также задерживается вылет самолетов в Дубай, который должен был покинуть воздушную гавань в 23−20 ч. Ориентировочно туристы смогут вылететь 6 ноября в 16−45 ч.

Ранее о последствиях ночной атаки БПЛА на Волгоград рассказал губернатор Андрей Бочаров.

