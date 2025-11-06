Действия украинской тайной полиции являются тем фактором, который мешает жителям страны свергнуть Владимира Зеленского. На это указал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства. Люди не могут избавиться от этого человека», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала, добавив, что это обстоятельство вынуждает Россию продолжать боевые действия.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о необходимости политических изменений, утверждая, что текущее руководство страны необходимо свергнуть. Это является целью украинского народа, подчеркнул политик.
Также сообщалось, что одна из бригад ВСУ готова возглавить поход украинских военных на Киев с целью свержения действующей власти. Речь идет о 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, информировали в пророссийском подполье.
Также сообщалось, что на Украине разработан план, цель которого — отстранить Зеленского от руководства страной. Этот план включает три этапа и поддерживается влиятельными силами, недовольными его действиями.