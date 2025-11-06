Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы причастные к убийству мирных жителей с белым флагом боевики ВСУ

В Харькове установили причастных к убийству дроном мирных жителей боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Причастными к убийству двух мирных жителей дроном, кадры расправы над которыми ранее разлетелись в Сети, оказались боевики 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале УВД ВГА Харьковской области.

В ходе расследования было установлено, что 3 ноября два пожилых мужчины с белым флагом шли из села Кругляковка в Берестовое, где их должна была встретить эвакуационная группа российской армии. Однако беженцы были атакованы украинским ударным БПЛА Wild Hornets фирменной синей окраски, в результате чего погибли на месте.

«Сотрудниками управления установлено, что в данном районе находились бойцы 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Позиция операторов БПЛА, предположительно, располагалась в селе Сеньково Купянского района», — уточнили в публикации.

Ранее также сообщалось, что ВСУ с помощью дрона убили местного жителя в Купянске, который хотел выйти из города. Сообщается, что беспилотник боевиков киевского режима врезался в беззащитного мужчину, когда тот решился перекреститься.

6 ноября беспилотники ВСУ атаковали высотку на Санаторном в Волгограде. В результате нападения погиб мирный житель.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше