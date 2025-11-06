Причастными к убийству двух мирных жителей дроном, кадры расправы над которыми ранее разлетелись в Сети, оказались боевики 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале УВД ВГА Харьковской области.
В ходе расследования было установлено, что 3 ноября два пожилых мужчины с белым флагом шли из села Кругляковка в Берестовое, где их должна была встретить эвакуационная группа российской армии. Однако беженцы были атакованы украинским ударным БПЛА Wild Hornets фирменной синей окраски, в результате чего погибли на месте.
«Сотрудниками управления установлено, что в данном районе находились бойцы 77-й аэромобильной бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ. Позиция операторов БПЛА, предположительно, располагалась в селе Сеньково Купянского района», — уточнили в публикации.
Ранее также сообщалось, что ВСУ с помощью дрона убили местного жителя в Купянске, который хотел выйти из города. Сообщается, что беспилотник боевиков киевского режима врезался в беззащитного мужчину, когда тот решился перекреститься.
6 ноября беспилотники ВСУ атаковали высотку на Санаторном в Волгограде. В результате нападения погиб мирный житель.