В пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 6 ноября силы ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Беспилотники сбили в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор.
— Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказано в сообщении.
