Боевикам ВСУ выдали индивидуальные QR-коды: для чего они нужны

Украинские военные массово переходят на новый мессенджер.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Вооруженных сил Украины переходят на использование мобильного приложения Sonata для служебного общения. Соответствующую информацию сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, командиры получили приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды. Они предназначены для активации указанного мобильного приложения. Источник пояснил, что каждый такой код привязан исключительно к одной учетной записи. Это означает необходимость его строго индивидуального использования.

Разработчиком программы выступает украинская компания Dolya Communication Systems. Эта организация является официальным дилером и партнером американской корпорации Motorola Solutions. Ключевыми заказчиками ее продукции значатся ВСУ, Служба безопасности Украины и Национальная гвардия.

Согласно официальному описанию, Sonata представляет собой мессенджер для корпоративного использования. Он позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, совершать голосовые и видеовызовы, а также передавать файлы с применением сквозного шифрования данных.

Накануне сообщалось, что на украинских сайтах объявлений появилась в продаже британская военная экипировка.