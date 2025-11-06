Боевикам ВСУ выдали индивидуальные QR-коды: для чего они нужны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины переходят на использование мобильного приложения Sonata для служебного общения. Соответствующую информацию сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, командиры получили приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды. Они предназначены для активации указанного мобильного приложения. Источник пояснил, что каждый такой код привязан исключительно к одной учетной записи. Это означает необходимость его строго индивидуального использования.
Разработчиком программы выступает украинская компания Dolya Communication Systems. Эта организация является официальным дилером и партнером американской корпорации Motorola Solutions. Ключевыми заказчиками ее продукции значатся ВСУ, Служба безопасности Украины и Национальная гвардия.
Согласно официальному описанию, Sonata представляет собой мессенджер для корпоративного использования. Он позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, совершать голосовые и видеовызовы, а также передавать файлы с применением сквозного шифрования данных.
Накануне сообщалось, что на украинских сайтах объявлений появилась в продаже британская военная экипировка.