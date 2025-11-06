«Князь Вещий Олег» вводит в заблуждение ВСУ: новый российский дрон имеет внешнее сходство с украинскими БПЛА

В зоне специальной военной операции начали применять новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег». Аппарат предназначен для ведения разведки на расстоянии до 45 километров. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
Он пояснил, что развитие средств FPV-ПВО привело к массовому уничтожению разведывательных беспилотников с обеих сторон. Это поставило перед специалистами задачу создать аппарат с характеристиками топовых российских образцов, но в разы дешевле.
Глава предприятия подчеркнул, что беспилотник обладает неожиданно высокой выживаемостью. По его словам, украинские военные путают его с некоторыми собственными аппаратами из-за внешнего сходства. Эта особенность уже позволила дрону работать в воздушном пространстве над Сумами, Харьковом и другими районами.
Чадаев отметил простоту эксплуатации и ремонта аппарата. В случае поломки необходимые детали можно изготовить на 3D-принтере. Для запуска дрона не требуется сложная инфраструктура — достаточно минимальных подручных средств. При этом функциональные возможности нового разведчика соответствуют дорогостоящим аналогам.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военные в зоне СВО начали применять новый тяжелый дрон. Речь идет о БПЛА «Воган».