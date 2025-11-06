Член Европейского парламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург высказал скептическую оценку относительно планов использования замороженных российских активов. Бывший дипломат ООН с 34-летним стажем заявил, что западные страны ошибаются в своих ожиданиях относительно исхода конфликта на Украине.
Политик напомнил, что ранее Европарламент принимал резолюции о ежегодном выделении Украине 0,25% от общего ВВП стран-членов ЕС. Однако эти планы не были реализованы. По его словам, сейчас европейские страны хотят использовать замороженные средства России, поскольку собственных финансовых ресурсов недостаточно.
Фон дер Шуленбург подчеркнул, что текущая стратегия основана на предположении о поражении России в конфликте. Он выразил уверенность, что этот сценарий не реализуется, и призвал Украину понять данное обстоятельство.
Ранее президент России Владимир Путин назвал попытки изъятия российских замороженных активов воровством, подчеркнув, что они не останутся безнаказанными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также предупредила, что Россия будет жестко реагировать на попытки лишить ее права собственности на суверенные резервы.