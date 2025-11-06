9 БПЛА сбили в ночь на 6 ноября в Воронежской области

Беспилотники атаковали Воронежскую область в ночь на 6 ноября. В нескольких районах работали сирены. Сначала тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявили в столице Черноземья, потом оповещение сработало в Бутурлиновском районе, а через несколько часов сирены завыли в Лискинском.
По данным Минобороны РФ, в период до полуночи в Воронежской области дежурные средства ПВО сбили три беспилотника, а после полуночи до утра — еще шесть.
Угрозу налета БПЛА сняли в 6.44, сообщил утром 6 ноября в своем телеграм канале губернатор Александр Гусев. Режим опасности дронов продлился в регионе 10 часов (его объявили накануне вечером в 20.34).
