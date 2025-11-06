Брошены командованием: Военные ВСУ добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР

В Минобороны РФ также отметили, что в Красноармейске и Купянске продолжают кипеть «котлы» с украинскими боевиками. В Красноармейске российские штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе.