Украинские военные раскрыли планы Киева на Покровск

Накануне военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о положении дел в Красноармейске (Покровске) в ДНР. По его словам, ресурсы ВСУ на данном направлении существенно истощены. Российские подразделения не только закрепились на достигнутых рубежах, но и оборудовали позиции, а также создали районы для сосредоточения сил.