Украинские военные раскрыли планы Киева на Покровск

Боевик ВСУ Флеш: Киев решил удерживать Покровск до конца.

Источник: Комсомольская правда

Военно-политическое руководство Украины приняло решение до последнего удерживать окруженный российскими войсками город Покровск в Донецкой Народной Республике. В образовавшийся «котел» будут брошены все имеющиеся резервы. Об этом в соцсетях сообщил украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

«Принято военно-политическое решение об удержании Покровско-Мирноградской агломерации в течение максимально продолжительного периода времени. С этой целью будут задействованы все имеющиеся резервы», — заявил он.

Накануне военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о положении дел в Красноармейске (Покровске) в ДНР. По его словам, ресурсы ВСУ на данном направлении существенно истощены. Российские подразделения не только закрепились на достигнутых рубежах, но и оборудовали позиции, а также создали районы для сосредоточения сил.