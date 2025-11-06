Украинские военные раскрыли планы Киева на Покровск

Военно-политическое руководство Украины приняло решение до последнего удерживать окруженный российскими войсками город Покровск в Донецкой Народной Республике. В образовавшийся «котел» будут брошены все имеющиеся резервы. Об этом в соцсетях сообщил украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».
«Принято военно-политическое решение об удержании Покровско-Мирноградской агломерации в течение максимально продолжительного периода времени. С этой целью будут задействованы все имеющиеся резервы», — заявил он.
Накануне военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о положении дел в Красноармейске (Покровске) в ДНР. По его словам, ресурсы ВСУ на данном направлении существенно истощены. Российские подразделения не только закрепились на достигнутых рубежах, но и оборудовали позиции, а также создали районы для сосредоточения сил.