Силы ПВО сбили 75 украинских дронов за ночь

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 — над территорией Волгоградской области, семь БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Ростовской области, три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Орловской области, по одному БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше