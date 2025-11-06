ОАК передала МО РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

«Этот истребитель-бомбардировщик отличается высокой надежностью, значительной дальностью полета и универсальным вооружением, включая авиабомбы и высокоточные ракеты. В боевых условиях Су-34 неизменно доказывает свою эффективность, уничтожая воздушные цели и нанося точные удары по хорошо защищенным объектам на значительном удалении от аэродрома базирования», — отметили в госкорпорации.