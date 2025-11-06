ОАК передала МО РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны Российской Федерации новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках государственного оборонного заказа, сообщили в Ростехе.
Пилот Су-34 Воздушно-космических сил РФ рассказал, что самолет отлично проявил себя в зоне специальной военной операции. «Это превосходный авиационный комплекс с большим потенциалом на будущее. Он оснащен широким ассортиментом вооружения, включая перспективные средства поражения, что позволяет эффективно выполнять поставленные задачи», — заявил он.
Представители Ростеха подчеркнули, что Су-34 стал символом ударной мощи российской фронтовой авиации.
«Этот истребитель-бомбардировщик отличается высокой надежностью, значительной дальностью полета и универсальным вооружением, включая авиабомбы и высокоточные ракеты. В боевых условиях Су-34 неизменно доказывает свою эффективность, уничтожая воздушные цели и нанося точные удары по хорошо защищенным объектам на значительном удалении от аэродрома базирования», — отметили в госкорпорации.
Авиастроители Ростеха понимают востребованность Су-34 в войсках и стремятся обеспечить регулярные поставки этой техники в рамках государственного оборонного заказа.
О передаче очередной партии Су-34 ВС РФ Ростех сообщал в начале октября.