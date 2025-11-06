Ричмонд
В пригороде Воронежа повреждена крыша склада при атаке БПЛА

ВОРОНЕЖ, 6 ноя — РИА Новости. Крыша строящегося склада в пригороде Воронежа повреждена при атаке украинских БПЛА, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, шесть из них в небе над Воронежской областью.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, в пригороде Воронежа обломками повреждена крыша строящегося склада», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

