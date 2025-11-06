За ночь над Крымом сбили 7 БПЛА

Ночью 6 ноября российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Республикой Крым. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
В оборонном ведомстве сообщили, что всего за минувшую годную ночь над российскими регионами было поражено 75 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, что в период с 17:00 до полуночи над Крымом также успешно перехватили и уничтожили 2 вражеских беспилотника.
