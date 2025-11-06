Ричмонд
49 БПЛА сбили за одну ночь над территорией Волгоградской области

Город пережил самую массированную атаку дронов за все время с начала СВО.

Источник: Комсомольская правда

49 беспилотников ВСУ сбили в ночь с 5 на 6 ноября над территорией Волгоградской области. Еще два дрона ПВО уничтожили до полуночи. Это самая массированная атака на Волгоград с начала СВО. И первая жертва среди мирных жителей. Всего над территорией страны перехватили, по данным Минобороны, 75 украинских БПЛА самолетного типа.

Напомним, один из дронов ночью 6 ноября врезался в жилой дом в Кировском районе Волгограда, погиб 48-летний мужчина. В разных районах города пострадали жилые дома и автомобили, в которых выбиты стекла. Всю ночь в Волгограде работали ПВО. Сейчас оперативные службы, саперы и работники администраций работают в пострадавших зданиях.

