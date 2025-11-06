Один человек погиб. В Волгограде отразили самую массированную атаку БПЛА

Выбитые стекла и пожары.
Многим жителям Волгограда не пришлось спать этой ночью. Жуткий грохот раздавался в разных районах областного центра.
Около четырех утра глава региона Андрей Бочаров подтвердил: ровно в это время подразделения ПВО отражают массированную атаку беспилотников на территории области.
«В результате террористической атаки беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе в 24-этажном жилом доме на улице Гаря Хохолова, 4, повреждены балконы. В близлежащих домах выбиты стекла. В результате попадания осколков от обстрела погиб 48-летний мужчина, мирный житель», — сообщил губернатор, выражая искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Глава региона уточнил: стекла в жилых домах и автомобилях повреждены и в других районах областного центра. Из-за падения обломков вспыхнул пожар на территории промзоны в самом южном, Красноармейском районе города.
«Пожарные службы приступили к тушению огня. Специалисты оперативных и муниципальных служб уточняют повреждения и проводят работы по ликвидации последствий. Администрации Волгограда поручено подготовить пункт временного размещения в Кировском районе, чтобы обеспечить безопасность жителям на случай работы саперов», — заверил губернатор.
«Пережидают у родных».
В Минобороны подтвердили — Волгоградская область подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников.
С пяти вечера до полуночи 5 ноября над территорией региона было перехвачено и уничтожено два БПЛА. Утром 6 ноября в МО РФ сообщили еще о 49-ти дронах, ликвидированных над Волгоградской областью, из 75-ти, обрушившихся на территорию России.
С раннего утра муниципальные службы начали обследование домов, пострадавших в результате атаки дронов.
К восьми утра на территории высотки на улице Гаря Хохлова завершили работу оперативные службы, муниципальные начали поквартирный обход.
«Подача электричества, водоснабжение и теплоснабжение МКД осуществляется в штатном режиме», — подтвердили в мэрии.
В Кировском районе были подготовлены пункты временного размещения в 10-м лицее и 56-й школе. Однако никто из местных жителей ими не воспользовался — обитатели новостроек предпочли перебраться к родным и знакомым на время работы оперативных служб.
Соблюдение прав жителей пострадавших домов взяла на контроль прокуратура области.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как Волгоградская область пережила атаку беспилотников ВСУ в ночь на 4 ноября.