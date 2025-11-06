ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме, рассказал военный эксперт

«В украинских формированиях процесс перевода вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации идет с большими трудностями. Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ для западных образцов техники», — сообщил Марочко агентству.
С его слов, дополнительная проблема для ВСУ — ненадлежащее качество поставляемых охлаждающих жидкостей, подлежащих замене. Осложняет вопрос технического обслуживания и наличие в подразделениях «разношерстной» техники и вооружения, где под каждую единицу нужны свои марки масел и ремкомплекты.
«На данный момент на зимний период эксплуатации переведено около 30% вооружения и военной техники украинских боевиков, что не соответствует плановым показателям. Заместители командиров ВСУ по техническому обеспечению регулярно докладывают вышестоящему руководству о проблемных вопросах, но в большей степени им предлагают самостоятельно решать возникшие трудности, в том числе покупать расходники за собственные средства», — сообщил эксперт.