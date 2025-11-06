Ричмонд
В Хабаровске разработали новые беспилотники с ИИ и тепловизорами для СВО

Во время рабочей поездки в Хабаровский край полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил предприятие, выпускающее ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Вице-премьер отметил, что проект демонстрирует устойчивый рост и имеет потенциал для дальнейшего развития.

«Предприятие развивается, оно выполняет всё больший объём работы. Есть направления, которые требуют внимания, и есть, куда двигаться. Мы сейчас обсуждали вопросы перспектив и дальнейшего роста», — сказал он.

На площадке налажен серийный выпуск дронов, которые применяются в зоне специальной военной операции. С 2023 года подразделения Министерства обороны России получили от компании более 50 тысяч аппаратов различного типа, а в этом году с ведомством был заключён контракт на поставку 97 тысяч дронов. Для увеличения объёмов выпуска была введена в строй новая производственная линия, что позволило увеличить мощности в десять раз. При создании новых образцов производитель уделяет большое внимание реалиям на фронте и запросам военнослужащих.

«Мы будем и дальше наращивать мощности для выполнения государственных задач, главная из которых — помощь нашим бойцам и приближение победы над врагом!» — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Также Юрий Трутнев ознакомился с новой моделью беспилотника «Велес-17». Он оснащён волоконно-оптической связью, системами искусственного интеллекта и тепловизионными камерами. Дрон способен нести до 10 килограммов полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 25 километров. Сейчас он проходит испытания в зоне боевых действий.

Предприятие также развивает собственную лабораторию и сеть сервисных центров, где проводится обслуживание и модернизация техники. На производстве трудятся более двухсот специалистов, включая инженеров, конструкторов и испытателей.

