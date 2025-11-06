В Хабаровске разработали новые беспилотники с ИИ и тепловизорами для СВО

На площадке налажен серийный выпуск дронов, которые применяются в зоне специальной военной операции. С 2023 года подразделения Министерства обороны России получили от компании более 50 тысяч аппаратов различного типа, а в этом году с ведомством был заключён контракт на поставку 97 тысяч дронов. Для увеличения объёмов выпуска была введена в строй новая производственная линия, что позволило увеличить мощности в десять раз. При создании новых образцов производитель уделяет большое внимание реалиям на фронте и запросам военнослужащих.