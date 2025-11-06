ВС РФ поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар по обеспечивающим деятельность ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.