ВС РФ поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар по обеспечивающим деятельность ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.