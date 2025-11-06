ВС РФ за сутки зачистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске и агломерации

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. За сутки освобождены 64 здания. Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ», — говорится в сообщении.