ВС РФ за сутки зачистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске и агломерации

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Центр» зачистили от боевиков ВСУ 64 здания в Красноармейске и агломерации в ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. За сутки освобождены 64 здания. Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что также отражены 13 атак ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, преследовавших цель деблокировать окруженные украинские формирования. «Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении», — добавили в Минобороны РФ.