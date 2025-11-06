Ричмонд
ВС России за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за сутки уничтожила в районе Купянска в Харьковской области до 50 военнослужащих ВСУ и тяжелый механизированный мост, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского ведомства.