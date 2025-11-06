Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений «Севера»

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Пролетарское, Мирополье, Искрисковщина и Корчаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и девять складов материальных средств», — отмечает МО РФ.