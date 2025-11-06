Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Пролетарское, Мирополье, Искрисковщина и Корчаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.