Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Токаревка Херсонской области», — следует из сообщения Минобороны.
В Минобороны уточнили, что уничтожены до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.