Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Дружковка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.