Группировка «Центр» уничтожила более 480 боевиков ВСУ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки свыше 480 военнослужащих ВСУ, в частности, только в боях за Красноармейск — более 220, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортер “Viking” шведского производства. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили свыше 480 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.