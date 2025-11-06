Группировка «Центр» уничтожила более 480 боевиков ВСУ

«В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортер “Viking” шведского производства. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили свыше 480 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.