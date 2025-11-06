ВСУ потеряли за сутки до 215 военнослужащих в зоне группировки «Запад»

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике в районах Новоплатоновки, Татьяновки, Шийковки и Петровки в Харьковской области, Яровой и Ямполя в ДНР.